Вакцина для клеточного иммунитета против COVID-19 прошла первую фазу клинических испытаний

Немецкие ученые сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний на людях пептидной вакцины, нацеленной на создание длительного Т-клеточного иммунитета против COVID-19. Статья опубликована в журнале Nature.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, исследование проводили в клинике Тюбингенского университета в Германии. Результаты показали, что у всех 36 участников однократная доза новой вакцины CoVac-1 вызвала более сильную реакцию Т-клеток, чем та, которая возникает при коронавирусной инфекции, и эта реакция сохранялась в течение трех месяцев — всего периода, прошедшего после вакцинации.

Т-клеточный иммунитет — это первая линия обороны организма против проникающих патогенов. Т-клетки атакуют инфицированные клетки, а также передают информацию В-клеткам, вырабатывающим защитные антитела. Особенно важен хороший Т-клеточный иммунитет для людей с дефицитом В-клеток, например, для больных раком или пациентов с иммунодефицитом.

Вакцина CoVac-1 направлена на то, чтобы за один прием вызвать длительный клеточный иммунитет против COVID-19, который напоминает Т-клеточный ответ, приобретенный в результате естественной инфекции.

Вакцина разработана на основе белков вируса SARS-CoV-2. В ходе клинических испытаний первой фазы она показала свою безопасность и эффективность. После однократной дозы у всех участников, среди которых были люди в возрасте от 18 до 80 лет, наблюдался специфический к коронавирусу Т-клеточный ответ, который сохранялся на протяжении всех трех месяцев, пока шло исследование. Никаких побочных эффектов не выявили.

По силе индуцированный вакциной Т-клеточный ответ превосходил реакцию, вызванную естественной инфекцией. Кроме того, сравнение специфических ответов на все четыре современных варианта вируса SARS-CoV-2 — альфа, бета, гамма и дельта — показало, что индуцированный вакциной Т-клеточный ответ не зависит от варианта коронавируса.

Авторы оценивают результаты исследования как полностью положительные и надеются, что они подтвердятся в ходе второй фазы клинических испытаний, которая начнется в ближайшее время.