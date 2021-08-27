Предстоящие на 24 ноября мероприятия
17:53, Ноябрь 23, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 18:57 Стратегические бомбардировщики США активизировались вблизи границы России: Шойгу
- 18:02 Арман Андреасян завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих
- 17:57 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-11-21
- 17:56 Азиатские индексы - 23-11-21
- 17:53 Предстоящие на 24 ноября мероприятия
- 17:40 20-серийная медицинская мелодрама “Вторая жизнь” выйдет в эфир на телеканале “Армения Премиум” в сети Ucom
- 17:37 Патрушев обвинил Запад в появлении бесконтрольных потоков мигрантов
- 17:18 Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о сфабрикованных судебных процессах над армянскими военнопленными в Азербайджане
- 17:17 СМИ: на юге Сомали террористы атаковали автоколонну угандийских миротворцев
- 17:05 Аппарат премьер-министра подтвердил участие Пашиняна в трехсторонней встрече в Сочи
- 16:32 Индия планирует продать 5 млн баррелей нефти из стратегических резервов
- 16:26 Пашинян, Путин и Алиев встретятся 26 ноября в Сочи
- 15:55 Житель Арцаха оказался на подконтрольной Азербайджану территории
- 15:53 Вице-президент Ирана: МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран не отклонялся от атомной программы
- 15:44 Премьер-министр Армении отметил важность въезда миссии ЮНЕСКО по сбору фактов в Нагорный Карабах
- 15:43 В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ
- 15:12 Ковид-статистика Грузии: показатель смертности стабильно высокий
- 15:10 На данный момент переговорный процесс с Турцией не ведется: пресс-секретарь МИД РА
- 14:52 Министр обороны Армении Сурен Папикян и Сергей Копыркин обсудили армяно-российское сотрудничество в сфере обороны
- 14:32 В Национальном Собрании пройдут слушания по демаркации и делимитации
- 14:31 Уровень младенческой смертности в Армении снижается
- 14:23 Стоимость золота опустилась ниже $1800 за тройскую унцию впервые с 5 ноября
- 14:15 Первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря
- 13:50 Цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за 1 тыс. куб. м
- 13:33 Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек
21:53, 16.11.2021
Просмотрели 1910 раз Минобороны Армении опубликовало данные о ситуации на границе и жертвах
14:42, 20.11.2021
Просмотрели 1232 раз Азербайджан подтвердил наличие 40 армянских военнопленных, опроверг— еще 100. Арарат Мирзоян
10:26, 19.11.2021
Просмотрели 1138 раз Страны-участницы транзитного коридора Персидский залив-Черное море близки к соглашению: посольство Ирана «Арменпрессу»
10:40, 17.11.2021
Просмотрели 960 раз У противника до 70 погибших и раненых военнослужащих: ситуация относительно стабильная: МО Армении
12:08, 17.11.2021
Просмотрели 916 раз Азербайджан начал публиковать данные о погибших и раненых