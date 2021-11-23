Индия планирует продать 5 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Индия планирует продать около 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках скоординированных действий с США и рядом других нефтепроизводителей для того, чтобы ограничить рост цен, как передает Арменпресс, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Продажа может состояться в течение недели, при этом Индия и другие производители могут рассмотреть возможность продажи еще нескольких траншей позднее, отметил источник. Нефть будет продана НПЗ, в том числе тем, которыми управляют индийские Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Hindustan Petroleum Corp.

Запланированный на продажу объем соответствует менее чем половине ежедневного объема потребления нефти, однако решение о высвобождении резервов является значимым, поскольку показывает, что потребители готовы объединиться в борьбе с контролем ОПЕК за рынками, пишет Bloomberg.

Президент США Джо Байден также планирует объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса страны. Официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Япония и Южная Корея.