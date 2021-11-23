В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв произошел на рынке в центре афганской столицы Кабула. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Взрыв случился на местном рынке в центре афганской столицы Кабула", - говорится в сообщении телеканала.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 15:55 Житель Арцаха оказался на подконтрольной Азербайджану территории
- 15:53 Вице-президент Ирана: МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран не отклонялся от атомной программы
- 15:44 Премьер-министр Армении отметил важность въезда миссии ЮНЕСКО по сбору фактов в Нагорный Карабах
- 15:43 В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ
- 15:12 Ковид-статистика Грузии: показатель смертности стабильно высокий
- 15:10 На данный момент переговорный процесс с Турцией не ведется: пресс-секретарь МИД РА
- 14:52 Министр обороны Армении Сурен Папикян и Сергей Копыркин обсудили армяно-российское сотрудничество в сфере обороны
- 14:32 В Национальном Собрании пройдут слушания по демаркации и делимитации
- 14:31 Уровень младенческой смертности в Армении снижается
- 14:23 Стоимость золота опустилась ниже $1800 за тройскую унцию впервые с 5 ноября
- 14:15 Первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря
- 13:50 Цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за 1 тыс. куб. м
- 13:33 Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек
- 13:29 Арменофобия, поддерживаемая властями Азербайджана, опасна и для других стран: Арман Татоян
- 13:29 Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным Собранием РА и Сенатом Франции
- 13:05 В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти
- 12:42 Арцах предлагает закрепить в законе населенные пункты, оккупированные Азербайджаном в последствие войны
- 12:39 В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от ковида детей 5-11 лет
- 11:55 Внесены изменения в процесс выдачи свидетельств о покупке квартиры выпускникам детских домов Армении
- 11:36 Реализуется программа по улучшению условий жизни жертв войны
- 11:21 Микаел Варданян оказал финансовую помощь 464 детям-инвалидам Ширакской области
- 11:12 За один день в Армении подтвержден 531 случай коронавируса, скончались 48 человек
- 11:08 "Фонд страхования солдат" имеет 4582 бенефициара, из которых 4165 были зарегистрированы после 44-дневной войны
- 11:02 Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году
- 10:45 Мэрия Еревана введет единую систему билетов на общественный транспорт
21:53, 16.11.2021
Просмотрели 1901 раз Минобороны Армении опубликовало данные о ситуации на границе и жертвах
14:42, 20.11.2021
Просмотрели 1225 раз Азербайджан подтвердил наличие 40 армянских военнопленных, опроверг— еще 100. Арарат Мирзоян
10:26, 19.11.2021
Просмотрели 1125 раз Страны-участницы транзитного коридора Персидский залив-Черное море близки к соглашению: посольство Ирана «Арменпрессу»
10:40, 17.11.2021
Просмотрели 948 раз У противника до 70 погибших и раненых военнослужащих: ситуация относительно стабильная: МО Армении
12:08, 17.11.2021
Просмотрели 911 раз Азербайджан начал публиковать данные о погибших и раненых