В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв произошел на рынке в центре афганской столицы Кабула. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности.

"Взрыв случился на местном рынке в центре афганской столицы Кабула", - говорится в сообщении телеканала.