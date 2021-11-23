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В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Кабуле прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв произошел на рынке в центре афганской столицы Кабула. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности.

"Взрыв случился на местном рынке в центре афганской столицы Кабула", - говорится в сообщении телеканала.


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