Ковид-статистика Грузии: показатель смертности стабильно высокий

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки в Грузии скончались 62 пациента․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 615 человек.

Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии, по сравнению с предыдущими сутками, выросло на 174,7% и составило 5 085.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 819 182 случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 428 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 759 657 пациентов.

В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 815 случаев заболевания коронавирусом.

В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 997, Шида Картли – 497, Самегрело - Земо Сванети – 427, Кахети – 358, Квемо Картли – 330, Аджария – 202, Самцхе-Джавахети – 152, Мцхета-Мтианети – 139, Гурия – 122, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 46.

На данный момент в Грузии 47 884 активных случая заболевания, из них 6 588 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 698 пациентов тяжелое, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 103 пациента помещены в ковид-гостиницы. 40 193 инфицированных проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 44 925.

В Грузии за последние сутки сделано 51 440 тестов на коронавирус: 36 162 – на антиген, 15 278 – ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 22 ноября, составляет 9,89%, за две недели – 9,11%, за семь дней – 8,97%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.