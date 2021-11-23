Министр обороны Армении Сурен Папикян и Сергей Копыркин обсудили армяно-российское сотрудничество в сфере обороны
14:52, 23 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 23 ноября министр обороны РА Сурен Папикян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и атташе по обороне Посольства полковника Игоря Щербакова.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА, отметив, что Сергей Копыркин поздравил Сурена Папикяна с вступлением в должность министра обороны и пожелал ему успехов в выполнении его ответственной миссии.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского союзнического сотрудничества в оборонной сфере, а также региональной безопасности.
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