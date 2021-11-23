В Национальном Собрании пройдут слушания по демаркации и делимитации







«Слушания состоятся по проекту заявления НС «Вопросы демаркации и делимитации», представленному фракцией НС «Айастан»», - говорится в сообщении НС. ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Парламентские слушания пройдут в 11:00 25 ноября в зале заседаний НС. Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщает Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания РА.«Слушания состоятся по проекту заявления НС «Вопросы демаркации и делимитации», представленному фракцией НС «Айастан»», - говорится в сообщении НС.