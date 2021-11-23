Первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН состоятся 1-3 декабря

Первые в истории совместные военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоятся 1-3 декабря в территориальных водах Индонезии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости Постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов.

"Учения будут проходить в районе Северной Суматры. С российской стороны в них примет участие Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", находящийся в составе Тихоокеанского флота ВМФ России", - сообщил агентству глава дипмиссии РФ при АСЕАН.

"Решение о проведении совместных военно-морских учений было принято на прошедшем 28 октября 2021 года в режиме видеоконференции на Четвертом саммите Россия – АСЕАН, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между нашей страной и Ассоциацией", - добавил дипломат.

По итогам саммита был принят ряд важнейших документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Кроме того, лидеры объявили 2022 год Годом научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН, а также одобрили решение о проведении первых в истории российско-асеановских военно-морских учений, пояснил Постоянный представитель РФ при АСЕАН.

"Учения направлены на отработку взаимодействия между ВМФ России и ВМС стран-членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства и будут разделены на две фазы – виртуальную и морскую. Старт учениям с борта БПК "Адмирал Пантелеев" планирует дать министр обороны Республики Индонезии Прабово Субиянто", - сообщил Иванов.