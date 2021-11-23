Арменофобия, поддерживаемая властями Азербайджана, опасна и для других стран: Арман Татоян







Об этом, как сообщает



«Эта политика вражды и ненависти Азербайджана, имеющая глубокие институциональные корни, опасна и для других стран, в том числе для Соединенных Штатов. Позвольте мне сказать вам что: эта политика сохраняет враждебность между двумя народами в мире. Есть опасности, особенно в странах, где армяне и азербайджанцы живут бок о бок. Очевидно, что такой политикой властей Азербайджана они могут легко подорвать стабильность этих стран, заложив основу для преступлений на почве вражды и ненависти. Таким образом, армянская церковь и школа в Сан-Франциско подверглись вандализму, и я собственными глазами видел, как по школе даже стреляли. У нас такая же картина и в других странах, таких как Франция, Россия и Германия», - сказал Татоян.



Омбудсмен Армении, находящийся в настоящее время по приглашению Армянского национального комитета Америки в США, подчеркнул, что власти Азербайджана поощряют убийства армян и нарушения.



«Это началось не с последней войны, у него гораздо более глубокие корни. Тому есть много примеров», - подчеркнул он.



Касаясь войны 2020 года и ее последствий, Защитник отметил, что после 9 ноября 2020 года проблемы не прекратились.



"Это не что иное, как продолжающаяся война. Война не только привела к катастрофе, но и имела долгосрочные последствия. Наши люди, живущие в Армении, Арцахе и в мире в целом, прямо сейчас ощущают последствия. В Сюнике и Гегаркунике, в непосредственной близости от армянских сел и на дорогах, теперь появляются азербайджанские флаги, знаки и контрольно-пропускные пункты».



Арман Татоян подчеркнул, что власти этой страны (Азербайджана) должны быть привлечены к ответственности, будь то политическая или уголовная. Только так можно устранить источник нарушения, основу. ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Спонсируемая азербайджанцами арменофобия - это целенаправленная политика, направленная на сохранение вражды между двумя народами во всем мире, что ставит под угрозу стабильность этих стран и систему прав человека.Об этом, как сообщает «Арменпресс» , заявил Защитник прав человека РА Арман Татоян во время пресс-конференции с армянскими СМИ в США.«Эта политика вражды и ненависти Азербайджана, имеющая глубокие институциональные корни, опасна и для других стран, в том числе для Соединенных Штатов. Позвольте мне сказать вам что: эта политика сохраняет враждебность между двумя народами в мире. Есть опасности, особенно в странах, где армяне и азербайджанцы живут бок о бок. Очевидно, что такой политикой властей Азербайджана они могут легко подорвать стабильность этих стран, заложив основу для преступлений на почве вражды и ненависти. Таким образом, армянская церковь и школа в Сан-Франциско подверглись вандализму, и я собственными глазами видел, как по школе даже стреляли. У нас такая же картина и в других странах, таких как Франция, Россия и Германия», - сказал Татоян.Омбудсмен Армении, находящийся в настоящее время по приглашению Армянского национального комитета Америки в США, подчеркнул, что власти Азербайджана поощряют убийства армян и нарушения.«Это началось не с последней войны, у него гораздо более глубокие корни. Тому есть много примеров», - подчеркнул он.Касаясь войны 2020 года и ее последствий, Защитник отметил, что после 9 ноября 2020 года проблемы не прекратились."Это не что иное, как продолжающаяся война. Война не только привела к катастрофе, но и имела долгосрочные последствия. Наши люди, живущие в Армении, Арцахе и в мире в целом, прямо сейчас ощущают последствия. В Сюнике и Гегаркунике, в непосредственной близости от армянских сел и на дорогах, теперь появляются азербайджанские флаги, знаки и контрольно-пропускные пункты».Арман Татоян подчеркнул, что власти этой страны (Азербайджана) должны быть привлечены к ответственности, будь то политическая или уголовная. Только так можно устранить источник нарушения, основу.