В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти

Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы, более 1 млн детей в этой стране находятся на грани голодной смерти, заявила в интервью Службе новостей ООН руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт.

"На сегодняшний день с нехваткой продовольствия сталкиваются примерно 22,8 миллиона человек по всей стране. А это большая часть населения Афганистана, в котором насчитывается 38 млн жителей. Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня", - заявила Морт.

Представитель ЮНИСЕФ напомнила о приближении холодных зимних месяцев и о том, что из -за снега многие горные сельские районы окажутся отрезанными, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы в ЮНИСЕФ чрезвычайно обеспокоены ситуацией, поскольку знаем, что примерно 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей - на грани голодной смерти. Они не выживут, если мы не сможем обеспечить их необходимым лечением", - предупредила Саманта Морт.

Представитель ЮНИСЕФ подчеркнула, что международное сообщество должно осознать, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы.

"Сейчас не время для политического торга. Люди в Афганистане умирают, и им нужна наша поддержка. Гуманитарная помощь - это проявление человеческой солидарности", - заявила представитель Детского фонда ООН.

Ранее ООН предупредила об угрожающем 23 млн афганцев истощении и смерти от голода, что следует из данных исследования, проведенного Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обращался к лидерам стран G20 с просьбой предотвратить массовый голод в Афганистане.