"Фонд страхования солдат" имеет 4582 бенефициара, из которых 4165 были зарегистрированы после 44-дневной войны







Как передает



На сегодняшний день Фонд страхования солдат насчитывает 4582 бенефициара, 4165 из которых были зарегистрированы после 44-дневной войны, с компенсацией около 109 000 000 долларов. 86% (3948) получателей фонда - убитые герои, 2% (76) пропали без вести, 12% (558) - люди с инвалидностью 1 или 2 степени. С момента своего основания фонд получил около 23 миллионов долларов пожертвований, 70 процентов из которых поступили из Армении, а остальные - из разных стран. Большая часть этих пожертвований, конечно же, была собрана во время и после последней Арцахской войны. Остальные средства поступают от обязательной выплаты заработной платы жителям Армении и Арцаха. ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе, посол Армен Байбурдян обсудил с представителями "Фонда страхования солдат" (SFA) вопросы, связанные с деятельностью фонда и влияние на него Арцахской войны 2020 года. На встрече присутствовали руководитель отдела по связям с общественностью и развития фонда Нарине Галстян и руководитель отдела по работе с донорскими фондами Сона Багдасарян.Как передает «Арменпресс» , генеральное консульство РА в Лос-Анджелесе сообщает, что посол Байбурдян высоко оценил проделанную фондом работу и важность принятой миссии. Генеральное консульство Республики Армения в ближайшее время организует художественную выставку, вся выручка от которой будет передана в Фонд страхования солдат.На сегодняшний день Фонд страхования солдат насчитывает 4582 бенефициара, 4165 из которых были зарегистрированы после 44-дневной войны, с компенсацией около 109 000 000 долларов. 86% (3948) получателей фонда - убитые герои, 2% (76) пропали без вести, 12% (558) - люди с инвалидностью 1 или 2 степени. С момента своего основания фонд получил около 23 миллионов долларов пожертвований, 70 процентов из которых поступили из Армении, а остальные - из разных стран. Большая часть этих пожертвований, конечно же, была собрана во время и после последней Арцахской войны. Остальные средства поступают от обязательной выплаты заработной платы жителям Армении и Арцаха.