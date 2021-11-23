Мэрия Еревана введет единую систему билетов на общественный транспорт
10:45, 23 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Мэрия Еревана объявляет открытый публичный тендер на внедрение единой системы продажи билетов на общественный транспорт и выбор финансового оператора.
Как сообщает «Арменпресс», мэрия Еревана сообщает, что внедрение билетной системы в общественном транспорте города Еревана предусматривает программу комплексного улучшения сферы, без которой новая маршрутная сеть не будет полноценно функционировать.
Новая программа предусматривает повышение качества обслуживания в области общественного транспорта, предоставление удобного обслуживания в соответствии с покупкой билетов, продажей билетов, контролем доходов от билетов, прозрачностью, увеличением количества пользователей общественного транспорта, увеличением доходов, снижением затрат на обслуживание, увеличением безопасность автобусов, сокращение времени стоянки на остановках, увеличение средней скорости движения.
В конкурсе могут участвовать юридические лица. Тендерные пакеты принимаются в течение 10 рабочих дней с даты публикации тендерных предложений. Конкурс открытый, проводится в один тур. Срок подачи пакетов - не позднее 10 рабочих дней после публичного объявления тендера, 7 декабря 2021 года, в 17.00, по адресу Аргишти 1.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен