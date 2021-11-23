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Yonhap: умер бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван

Yonhap: умер бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван

 Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван умер в возрасте 90 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, Чон Ду Хван умер в своем доме в Сеуле около 8:40 утра по местному времени (2:40 мск). Бывший президент, отметило агентство, страдал хроническими заболеваниями.

Чон Ду Хван пришел к власти в результате военного переворота в 1979 году и управлял страной до 1988 года.

Впоследствии он был приговорен судом к смертной казни, однако затем приговор заменили на пожизненное заключение. Спустя некоторое время бывший в тот момент президентом Ким Дэ Чжун помиловал его.


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