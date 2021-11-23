Свою победу я посвящаю всем нашим героям, нашим отважным сестрам и мамам: Левон Аронян







«Я очень счастлив, что добился успеха в городе Калькутта в Индии, и выиграл турнир по блиц-шахматам. В данный момент, как и каждый армянин в мире, я думаю о своей стране и я с нетерпением жду того дня, когда мой народ сможет жить в мире, восстановить и перегруппировать все, что мы ценим. Я хочу посвятить свою победу Армении, всем своим соотечественникам, тем, кто пал на поле битвы за Арцах и Армению, тем, кто жил и сражался за наш народ. Я посвящаю свою победу всем нашим героям, нашим отважным сестрам и матерям. Пока мы верим, мы твердо стоим на ногах, мы бессмертны», - написал Аронян на своих страницах в социальных сетях, сообщает



Гроссмейстер Левон Аронян выиграл турнир Tata Steel India в Калькутте, Индия. По итогам 18 туров армянский гроссмейстер и представитель Индии Арджун Эригайс разделили первое место с 11,5 очками. Две партии тай-брейка завершились вничью, и борьба продолжилась в «армагеддоне», где Аронян выиграл белыми фигурами. В турнире приняли участие 10 шахматистов. ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Гроссмейстер Левон Аронян посвятил победу на индийском турнире в Калькутте Армении.«Я очень счастлив, что добился успеха в городе Калькутта в Индии, и выиграл турнир по блиц-шахматам. В данный момент, как и каждый армянин в мире, я думаю о своей стране и я с нетерпением жду того дня, когда мой народ сможет жить в мире, восстановить и перегруппировать все, что мы ценим. Я хочу посвятить свою победу Армении, всем своим соотечественникам, тем, кто пал на поле битвы за Арцах и Армению, тем, кто жил и сражался за наш народ. Я посвящаю свою победу всем нашим героям, нашим отважным сестрам и матерям. Пока мы верим, мы твердо стоим на ногах, мы бессмертны», - написал Аронян на своих страницах в социальных сетях, сообщает «Арменпресс» Гроссмейстер Левон Аронян выиграл турнир Tata Steel India в Калькутте, Индия. По итогам 18 туров армянский гроссмейстер и представитель Индии Арджун Эригайс разделили первое место с 11,5 очками. Две партии тай-брейка завершились вничью, и борьба продолжилась в «армагеддоне», где Аронян выиграл белыми фигурами. В турнире приняли участие 10 шахматистов.