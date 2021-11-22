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Армения и Индия взаимно признают сертификаты о вакцинации против COVID-19

Армения и Индия взаимно признают сертификаты о вакцинации против COVID-19

В ближайшее время завершится процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19 между Арменией и Индией. Как сообщает Арменпресс, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Армении Кишана Дан Девала и атташе посольства Ашока Бхатнагара.

На встрече были обсуждены программы, направленные на модернизацию системы первичной медико-санитарной помощи в областях, возможности развития армяно-индийского сотрудничества в области фармацевтики и процесс вакцинации против COVID-19.


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