Армения и Индия взаимно признают сертификаты о вакцинации против COVID-19

В ближайшее время завершится процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19 между Арменией и Индией. Как сообщает Арменпресс, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Армении Кишана Дан Девала и атташе посольства Ашока Бхатнагара.

На встрече были обсуждены программы, направленные на модернизацию системы первичной медико-санитарной помощи в областях, возможности развития армяно-индийского сотрудничества в области фармацевтики и процесс вакцинации против COVID-19.