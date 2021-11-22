В результате выстрела противника погиб армянский солдат-срочник

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 22 ноября, в районе 18:10 часов, открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе, в частности, в районе села Норабак Гегаркуникской области, в результате чего смертельное ранение получил рядовой срочник Сурен Юрикович Сафарян (2002 г. р.). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

“Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам Сурена Сафаряна”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19:30 перестрелка прекратилась.