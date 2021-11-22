Германия отказалась принять мигрантов, находящихся в Беларуси

Германия отклонила призыв Минска принять 2 тысячи мигрантов, находящихся во временном лагере на белорусско-польской границе. ФРГ и Евросоюз не могут принять данное предложение правителя Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель правительства Германии в Берлине.

Ранее Лукашенко заявил, что нелегальных мигрантов в Беларуси должна принять Германия. Минск также сигнализировал готовность отправить 5 тысяч мигрантов на родину, если 2 тысячи человек примет ЕС. Лукашенко указал, что в Минске готовят второй рейс с мигрантами после того как на прошлой неделе были вывезены 400 иракцев.

Лукашенко обвинил ЕС и власти Германии в невыполнении обязательств по урегулированию ситуации с мигрантами, заявив, что европейская сторона отказывается взаимодействовать с Минском и не идет на контакт. Непризнанный Евросоюзом правитель Беларуси также заявил, что попросил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель забрать в Германию около 2000 беженцев из лагеря на границе с Польшей. Меркель якобы пообещала рассмотреть эту проблему на уровне ЕС, но этого не происходит, утверждает он.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность Варшавы оплатить возвращение мигрантов, находящихся у границ его страны, на родину. Польша обсуждает эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных государств, но белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны, указал он.

На прошлой неделе Меркель дважды звонила Лукашенко, несмотря на критику такого шага как в Германии, так и в других странах ЕС. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, цель заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были "актом легитимации" Лукашенко. ЕС также направил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи находящимся в Беларуси мигрантам и заявил, что готов увеличить эту сумму, если будет обеспечен допуск гуманитарных организаций к пострадавшим.