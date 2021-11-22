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В направлении села Норабак Гегаркуникской области началась перестрелка: МО Армении

В направлении села Норабак Гегаркуникской области началась перестрелка: МО Армении

В направлении села Норабак Гегаркуникской области началась перестрелка. Об этом сообщили Арменпресс в Минобороны Армении.

На вопрос, есть ли пострадавшие, в министерстве ответили, что данные уточняются.


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