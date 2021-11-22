Ежегодный телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» в этом году пройдет в новом формате. Он будет транслироваться в Армении 25 ноября в 18:00 по местному времени по Общественному телевидению в течение примерно 3 часов, в течение которых команда фонда представит масштабные программы, реализуемые в Армении и Арцахе в 2020-2021 годах.

Как сообщает Арменпресс, oб этом сообщил исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

«Телемарафон будет транслироваться в прямом эфире на сайте Общественного телевидения. Позже он также будет транслироваться по спутниковому телевидению, а после 25 ноября будет доступен на сайте фонда.

По традиции 24-й телемарафон пройдет в Лос-Анджелесе в 16:00 по местному времени.

Надеемся, что вы сможете присоединиться к нам, чтобы увидеть, как жизнь тысяч наших соотечественников улучшилась благодаря Фонду», - говорится в заявлении.

Айкак Аршамян от имени Всеармянского фонда «Айастан» также поблагодарил всех за их усилия и неизменную поддержку Родины. «В Арцахе и Армении реализованы масштабные программы стратегического значения, которые стали возможны только благодаря усилиям ваших соотечественников во всем мире и их непоколебимой преданности Родине», - сказал он.