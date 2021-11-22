Глава МИД Арцаха обсудил с делегацией НАН Армении вопросы урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 22 ноября принял делегацию Национальной академии наук Республики Армения (НАН) во главе с её президентом, академиком Ашотом Сагяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, внешней политики, региональных процессов, а также государственного строительства.

Глава МИД подчеркнул важную роль научного потенциала во внешней политике в плане глубокого анализа геополитических процессов, особенностей разных стран и регионов. В этом контексте была отмечена необходимость сотрудничества с НАН Армении и её структурами.

Во встрече также принял участие заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Феликс Хачатрян.