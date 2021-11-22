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Глава МИД Арцаха обсудил с делегацией НАН Армении вопросы урегулирования карабахского конфликта

Глава МИД Арцаха обсудил с делегацией НАН Армении вопросы урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 22 ноября принял делегацию Национальной академии наук Республики Армения (НАН) во главе с  её  президентом, академиком Ашотом Сагяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, были обсуждены  вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, внешней политики, региональных процессов, а также государственного строительства.

Глава МИД  подчеркнул важную роль научного потенциала во внешней политике в плане глубокого анализа геополитических процессов,  особенностей разных стран и регионов.  В этом контексте  была отмечена необходимость  сотрудничества с НАН Армении  и её структурами.

Во встрече также принял участие заместитель министра иностранных дел  Республики Арцах Феликс Хачатрян.


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