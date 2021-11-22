МИД прокомментировал слухи о возможной встрече Пашинян-Алиев 

В связи с возможной встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева обсуждаются полученные в разных форматах различные предложения. В ответ на запрос Арменпресс об этом сказал пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Ваан Унанян, комментируя слухи о возможной встрече премьер-министра Армении и президента Азербайджана 26 ноября в г. Сочи.

«Обсуждаются различные предложения о встрече в разных форматах. Когда будет достигнута договоренность о сроке, месте и формате, мы проинформируем заранее в разумные сроки», - сказал Ваан Унанян.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства.