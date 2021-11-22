Вице-премьер Мгер Григорян принял члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи собеседники обсудили основные направления сотрудничества в различных сферах в рамках ЕАЭС. Была также затронута реализация мер, предусмотренных программой Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Мгер Григорян и Сергей Глазьев обменялись мнениями о предусмотренных Стратегией ЕАЭС новых направлениях, в том числе перспективах реализации совместных кооперационных программ.