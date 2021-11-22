Сирийские наемники снова пожаловались на невыплату зарплаты за участие в Арцахской войне

Сирийские наемники снова опубликовали видео, в котором жалуются, что Абу Aмша - лидер бригады «Сулейман шах», не платит им за боевые действия Азербайджана против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом написала американская журналистка Линдси Снелл на своей странице в Twitter.

«Абу Амша захватил 25% оливкового масла, производимого в частях Африна, которые оккупировала его фракция. Он даже украл зарплаты наемников, которых отправил в Арцах в прошлом году», - написала журналистка.

«У нас есть раненые. Мы потеряли много людей на войне. У нас забрали зарплату. Люди умирают от голода», - отмечает в видеоролике один из сирийских наемников.

Журналистка опубликовала еще одно видео, в котором Абу Aмша разъясняет своим войскам важность молитвы. «Он наставляет своих наемников о молитве, как будто это смягчит похищения, убийства, изнасилования и кражи, которым они годами подвергали мирное население в Сирии», - написала Линдси Снелл.