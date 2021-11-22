Министр юстиции Армении провел встречу с послом Японии
17:42, 22 Ноябрь, 2021
Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял Чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Армения Фукусиму Масанори.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, посол Масанори сначала поздравил Карена Андреасяна с назначением.
В ходе встречи министр представил программу реформирования министерства юстиции.
Карен Андреасян подчеркнул, что министерство желает укрепить сотрудничество с Японией в области реформы пенитенциарной службы и службы пробации.
Стороны обменялись также мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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