Министр юстиции Армении провел встречу с послом Японии

Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял Чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Армения Фукусиму Масанори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, посол Масанори сначала поздравил Карена Андреасяна с назначением.

В ходе встречи министр представил программу реформирования министерства юстиции.

Карен Андреасян подчеркнул, что министерство желает укрепить сотрудничество с Японией в области реформы пенитенциарной службы и службы пробации.

Стороны обменялись также мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.