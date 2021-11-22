Время в Ереване: 11:07:36,   22 Ноябрь

Министр юстиции Армении провел встречу с послом Японии

Министр юстиции Армении провел встречу с послом Японии

Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял Чрезвычайного и полномочного посла Японии в Республике Армения Фукусиму Масанори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, посол Масанори сначала поздравил Карена Андреасяна с назначением.

В ходе встречи министр представил программу реформирования министерства юстиции.

Карен Андреасян подчеркнул, что министерство желает укрепить сотрудничество с Японией в области реформы пенитенциарной службы и службы пробации.

Стороны обменялись также мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]