Предстоящие на 23 ноября мероприятия
17:41, Ноябрь 22, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 19:03 В направлении села Норабак Гегаркуникской области началась перестрелка: МО Армении
- 18:41 Ежегодный телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» в этом году пройдет в новом формате
- 18:23 Глава МИД Арцаха обсудил с делегацией НАН Армении вопросы урегулирования карабахского конфликта
- 18:16 МИД прокомментировал слухи о возможной встрече Пашинян-Алиев
- 18:14 Мгер Григорян принял члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева
- 18:08 Сирийские наемники снова пожаловались на невыплату зарплаты за участие в Арцахской войне
- 17:42 Министр юстиции Армении провел встречу с послом Японии
- 17:41 Предстоящие на 23 ноября мероприятия
- 17:37 Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-11-21
- 17:21 Азиатские индексы снизились - 22-11-21
- 16:58 В Варанде обнаружены останки еще одного военнослужащего
- 16:53 Состояние Саакашвили стабильное - мнение консилиума врачей
- 16:51 Армения проявляет интерес к новейшим российским ударным вертолетам Ка-52М и Ми-28НЭ
- 16:33 Спикеры Национальных Собраний Армении и Франции обсудили недавние агрессивные действия Азербайджана
- 16:31 Президент Республики Армения поздравил Президента Ливана с Днем независимости
- 16:15 Reuters: в ООН предупредили, что банковская система Афганистана оказалась на грани краха
- 16:06 Австралия в декабре намерена смягчить ограничения на въезд в страну
- 15:39 Участники акции потребовали представить содержание предложений по делимитации и демаркации
- 14:57 Пашинян и Лукашенко обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
- 14:48 Армения обратилась в ЕСПЧ по вопросу пленных армянских военнослужащих
- 14:40 В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября
- 14:33 Действия Турции полностью направлены против стабильности в регионе: посол Сирии в Армении
- 14:26 Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
- 13:51 COVID-19: в Армении снизились показатели заражения
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20:17, 15.11.2021
Просмотрели 1232 раз Азербайджан продолжает блокаду Нагорного Карабаха: речь Мирзояна на саммите глав МИД стран Восточного партнерства
13:34, 15.11.2021
Просмотрели 1217 раз Азербайджан с бронетехникой проник на территорию Армении и покинул ее в результате переговоров
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14:42, 20.11.2021
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