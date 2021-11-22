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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-11-21

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-11-21

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 ноября, курс доллара США вырос на 0.24 драмa и составил 476.52 драм. Курс евро сократился на 0.73 драмa и составил 537.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 6.43 драм. Курс британского фунта вырос на 0.27 драмa и составил 639.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 26.61 драмa и составила 28512.93 драм. Цена серебра сократилась на 2.64 драмa и составила 379.72 драм. Цена платины сократилась на 451.39 драмa и составила 15872.01 драм.


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