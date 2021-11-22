Азиатские индексы снизились - 22-11-21
ТОКИО, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 29774.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.08% и составил 2042.82 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.61% и составил 3582.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.39% и составил 24951.34 пункта.
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