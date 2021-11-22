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Президент Республики Армения поздравил Президента Ливана с Днем независимости

Президент Республики Армения поздравил Президента Ливана с Днем независимости
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как сообщили «Арменпресс» из аппарата президента РА, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Армяно-ливанские отношения, основанные на традиционной дружбе и искреннем сочувствии наших народов, всегда отличались особой теплотой и взаимным доверием. Совместными усилиями нам удалось обеспечить высокий уровень политического диалога, развивать взаимовыгодное сотрудничество на международных форумах, развивать культурные, образовательные и научные контакты.

Наши народы поддерживали друг друга в решающие моменты, разделяли горе и радость, боролись, и сегодня они вместе борются за справедливость, всеобщие права, восстановление и сохранение ценностей.

Армения высоко ценит братское отношение Ливана к ливанским армянам. Как преданные ливанские граждане армянская община призвана играть полноценную роль в политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и спортивной сферах страны.

В отношениях между нашими странами есть большой потенциал, целенаправленное использование которого будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству.

Уверен, что совместными усилиями мы будем расширять и укреплять двустороннее сотрудничество на благо наших народов.

«Я желаю вам всего наилучшего - успехов в преодолении вызовов, стоящих перед Ливаном, и прочного мира и процветания дружественному народу Ливана».
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