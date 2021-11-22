Спикеры Национальных Собраний Армении и Франции обсудили недавние агрессивные действия Азербайджана

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 22 ноября находящуюся с рабочим визитом в Париже делегацию во главе с Председателем НС РА Аленом Симоняном принял Председатель НС Французской Республики Ришар Ферран. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное Собрание РА.



После обмена приветствиями стороны подробно обсудили провокационные и агрессивные действия Азербайджана на армяно-азербайджанской границе несколько дней назад, в результате которых есть жертвы, взятые в плен армянские военнослужащие и пропавшие без вести. Ален Симонян отметил, что последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начатой 12 мая этого года с проникновения азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области. По словам спикера НС, это тоже была атака на демократию.



События, последовавшие за 44-дневной войной, вызовы безопасности и стабильности Армении и региона были в центре обсуждения партнеров. Ален Симонян выразил признательность Франции за внимание, проявленное руководителями различных ветвей власти, а также общественными деятелями в вопросах возвращения армянских военнопленных, гражданских лиц, защиты прав арцахских беженцев, защиты историко-культурного наследия Арцаха, находящегося под азербайджанским контролем.

Он счел примечательным, что в Национальном собрании Франции 3 декабря 2020 года подавляющим большинством голосов была принята резолюция "О защите христианских общин Европы и Востока и армянского народа:

По словам спикера НС РА, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции постановления являются важной вехой для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и усиления активной роли Франции в этой сфере.



Спикер Национального собрания Франции отметил, что Франция была и остается другом Армении, независимо от ее географической удаленности.



Стороны с удовлетворением отметили силу межпарламентского сотрудничества, подчеркнув роль групп дружбы законодательных органов Армении и Франции в их постоянном развитии. В завершение встречи партнеры подчеркнули важность совместных усилий Армении и Франции в продолжении и расширении сотрудничества в различных сферах.



Делегация, возглавляемая Председателем НС РА, находится во Франции по приглашению Председателя Сената Франции Жерара Ларше. В рамках двухдневного рабочего визита делегация примет участие в конференции «Армения через год», которая пройдет под эгидой председателя Сената Франции.