Участники акции потребовали представить содержание предложений по делимитации и демаркации
15:39, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Граждане собрались перед зданием правительства по инициативе движения «5165», организаторы подали заявление в правительство с требованием представить содержание предложенного документа о демаркации.
Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил член партии "5165" Менуа Согомонян. «Цель акции - потребовать от Никола Пашиняна опубликовать, сделать доступным народу документ о делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном, который, по его словам, находится у него на столе, который, по его словам, он готов подписать ".
Он подчеркнул, что акция носит мирный характер, заверив, что никаких других призывов, другой повестки дня в рамках этой акции не предусмотрено. Согомонян заверил, что инициатива носит надпартийный, даже надполитический характер.
«Делимитация и демаркация - это процесс, который касается территориальной целостности Республики Армения, Конституции Республики Армения. Конституция предусматривает, что любое изменение территории может быть решено только путем референдума», - сказал Согомонян.
Он выразил подозрение, что по документу оппоненту будут сделаны существенные уступки.
Лидер Национальной христианской партии «Пробуждение» Ара Зограбян отметил, что в митинге принимают участие люди с разными взглядами. «Мы должны объединиться в это решающее время. Это межпартийный процесс», - сказал он.
Лидер партии 5165 Карин Тоноян призвала людей выйти на улицы, чтобы отстоять свои права. «Никто больше не будет помогать армянскому народу, и, возможно, очень хорошо, что никто на данный момент не помогает армянскому народу, потому что однажды мы должны понять, что только мы будем бороться за себя, что, только возлагая надежды на нас, можем сохранить нашу страну. Наши дети, все наши славные дети на протяжении всей истории - фидаины, Нжде, Монте и наши героические дети последней войны доказали это», - сказала она, подчеркнув, что Конституция дает право знать, что решено делать со страной.
Присоединившаяся к митингу экс-депутат София Овсепян рассказала о рисках в Сюнике. «Даже если я останусь одна, я выйду и потребую, чтобы они занялись безопасностью страны. Если даже я останусь одна, я снова выйду на улицу и потребую, чтобы позаботились о нашем солдате, который находился на войне 44 дня», - сказала Овсепян, обвинив правительство в том, что оно не имеет должного отношения к вооружениям и прочим вопросам.
После подачи заявления в правительство участники митинга направились к резиденции президента, чтобы подать заявление президенту, а затем в НС для представления своего требования депутатам. После этого они соберутся на Площади Республики в 17:00. Они заверили, что их действия будут постоянными, каждый день.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия предложила подготовительный этап для делимитации и демаркации, который был приемлем для армянской стороны.
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