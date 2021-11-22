Армения обратилась в ЕСПЧ по вопросу пленных армянских военнослужащих

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя предоставления основных прав армянским военнослужащим, захваченным в ходе агрессивных действий, развязанных Азербайджаном 16 ноября в 2021 года на суверенной территории Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», сообщение об этом распространило представительство ЕСПЧ.



"В Европейский суд подано заявление о применении к Азербайджану промежуточных мер в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, целью которого является обеспечение прав содержащихся в плену военнослужащих на жизнь без пыток, гарантированного Европейской конвенцией о защите прав человека", - говорится в заявлении.