Действия Турции полностью направлены против стабильности в регионе: посол Сирии в Армении







«Ишхан Сагателян сослался на дестабилизирующую роль Турции в регионе и недопустимость ее посягательств на территориальную целостность стран региона. В этом контексте вице-спикер парламента подчеркнул важность сотрудничества между Арменией и Сирией на международных парламентских площадках», - сообщает



В свою очередь, посол выразил мнение, что шаги Турции полностью направлены против стабильности в регионе. Он осудил причастность страны к наемникам и террористам, как это было в 44-дневной войне.



Стороны подчеркнули важность углубления и расширения двусторонних дружеских и братских отношений, подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами является исторически особенным. В контексте развития парламентской дипломатии собеседники подчеркнули активную роль и значение взаимных визитов.



Отмечается, что речь шла о реализации шагов, направленных на углубление экономических отношений, в частности, увеличение экспорта и импорта. Была подчеркнута значительная роль сирийских армян в общественной и политической жизни страны.



Заместитель Председателя НС выразил готовность поддержать реализацию инициатив, направленных на развитие двусторонних отношений ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 22 ноября заместитель председателя НС РА, руководитель группы дружбы Армения-Сирия Ишхан Сагателян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Мохаммедом Хадж Ибрагимом.«Ишхан Сагателян сослался на дестабилизирующую роль Турции в регионе и недопустимость ее посягательств на территориальную целостность стран региона. В этом контексте вице-спикер парламента подчеркнул важность сотрудничества между Арменией и Сирией на международных парламентских площадках», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-релиз НС РА.В свою очередь, посол выразил мнение, что шаги Турции полностью направлены против стабильности в регионе. Он осудил причастность страны к наемникам и террористам, как это было в 44-дневной войне.Стороны подчеркнули важность углубления и расширения двусторонних дружеских и братских отношений, подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами является исторически особенным. В контексте развития парламентской дипломатии собеседники подчеркнули активную роль и значение взаимных визитов.Отмечается, что речь шла о реализации шагов, направленных на углубление экономических отношений, в частности, увеличение экспорта и импорта. Была подчеркнута значительная роль сирийских армян в общественной и политической жизни страны.Заместитель Председателя НС выразил готовность поддержать реализацию инициатив, направленных на развитие двусторонних отношений