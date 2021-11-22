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Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе на биржевых торгах в понедельник опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м., свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $993 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Общее снижение цены газа в Европе с начала дня составляет 2,4%.


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