Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
14:26, 22 Ноябрь, 2021
Цена газа в Европе на биржевых торгах в понедельник опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м., свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $993 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Общее снижение цены газа в Европе с начала дня составляет 2,4%.
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