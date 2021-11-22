На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады

Двое из 17 похищенных на Гаити миссионеров США и Канады освобождены, как передает Арменпресс, об этом сообщила американская религиозная организация Christian Aid.

"Нам стало известно, что двое заложников на Гаити были освобождены ... они в безопасности, в хорошем настроении, о них заботятся. Мы не можем предоставить информацию или подтвердить имена тех, кто был освобожден, причины их освобождения, откуда они или их текущее месторасположение", - говорится в сообщении на сайте религиозной организации.

Ранее Christian Aid подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников, что произошло в октябре. В группе было 16 граждан США и один канадец, включавшая женщин и подростков. Полиция Гаити подтвердила, что похищенные живы и начала переговоры с похитителями.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника писало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов. Кроме того, по информации СМИ, главарь группировки похитителей угрожал убить заложников, если его требования не будут выполнены.