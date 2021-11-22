Никол Пашинян ответит на вопросы представителей СМИ и общественных организаций в прямом эфире







«Уважаемые соотечественники, уважаемые представители СМИ и общественных организаций. Завтра, 23 ноября, в 20.00 отвечу на вопросы СМИ и неправительственных организаций на моей странице в Facebook.



СМИ и общественные организации могут присылать свои вопросы на адрес ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 23 ноября премьер-министр РА Никол Пашинян ответит на вопросы представителей СМИ и общественных организаций в прямом эфире на своей странице в Facebook. Об этом, как сообщает «Арменпресс» , написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.«Уважаемые соотечественники, уважаемые представители СМИ и общественных организаций. Завтра, 23 ноября, в 20.00 отвечу на вопросы СМИ и неправительственных организаций на моей странице в Facebook.СМИ и общественные организации могут присылать свои вопросы на адрес [email protected] до 20:00 сегодня. Продолжительность сеанса вопросов и ответов составит от 1,5 до 2 часов», - написал Пашинян.