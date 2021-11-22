Арман Татоян представил конгрессмену США Адаму Шиффу вопрос армянских пленных в Азербайджане

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян представил в беседе с конгрессменом США Адамом Шиффом факты, что власти Азербайджана, вооруженные нападения у сел РА, блокпосты с грубыми нарушениями прав человека не имеют под собой законных оснований.

Омбудсмен Армении Арман Татоян представил на обсуждение с конгрессменом США Адамом Шифом лишенные правовых основ факты вооруженных нападениях азербайджанских властей, вооруженных сил у сел Армении, блокировок дорог с грубым нарушением прав человека.



Обсуждение организовал Армянский национальный комитет Америки-Западного региона, в котором приняли участие председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA-WR) Нора Овсепян и координатор по вопросам «Офиса Защитника прав человека РА» Рубен Карапетян. Как передает, «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат защитника прав человека РА.

Омбудсмен Армении представил конгрессмену США азербайджанское вторжение 16 ноября 2021г. на суверенную территорию Армении в Сюнике, которое сопровождалось нападениями азербайджанских вооруженных сил в непосредственной близости от гражданских населенных пунктов, подвергая реальной опасности право и здоровье жизни мирных жителей. Защитник также рассказал об азербайджанских вторжениях и нарушениях прав человека в Гегаркунике и Сюнике.

Защитник прав человека отметил, что азербайджанские вооруженные силы незаконно размещаются на дорогах между городами и селами Республики Армения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, нарушает нормальную жизнь людей.



Арман Татоян коснулся также немедленного возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных (в том числе пленных 16 ноября) и лишенных правовых основ искусственных судебных процессов, подчеркнув важность реакции международных инстанций.

Защитник прав человека РА поблагодарил конгрессмена Шиффа за активную работу в сфере защиты прав человека. Арман Татоян подчеркнул, что антиармянство, проводимое властями Азербайджана во всем мире, является целенаправленной политикой, направленной на сохранение вражды между двумя народами, а также ставит под угрозу стабильность этих стран и правозащитную систему.