Китай готов подписать протокол договора о безъядерной зоне в ЮВА

Китай готов как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай поддерживает усилия АСЕАН по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и готов как можно скорее подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии", - заявил Си Цзиньпин в ходе своего видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления отношений диалога между Китаем и АСЕАН.

Вместе с тем он подчеркнул, что Китай решительно выступает против гегемонизма и политики силы, Пекин никогда не будет стремиться к гегемонии и готов поддерживать долгосрочные дружественные отношения с соседними странами, чтобы общими усилиями обеспечивать мир в регионе.

"Мы должны быть строителями и защитниками регионального мира, твердо придерживаться диалога, а не конфронтации, партнерства и неприсоединения к блокам, а также совместно бороться с различными негативными факторами, угрожающими подорвать мир", - указал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что регион сталкивается с различными традиционными и нетрадиционными вызовами в сфере безопасности, поэтому следует придерживаться коллективной, комплексной и устойчивой концепции безопасности, а также углублять сотрудничество в области обороны, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.