Артавазд Пелешян удостоен в Амстердаме специальной премии за творческие достижения
12:51, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Амстердамском международном фестивале документальных фильмов (IDFA) Артавазду Пелешяну была присуждена премия «За заслуги в жизни». Об этом сообщает «Киноашхар».
Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, размещенном на официальной странице фестиваля в Facebook, говорится, что 19 ноября в рамках фестиваля состоялась европейская премьера фильма Пелешяна «Природа», на котором присутствовала легендарная певица, писательница Патти Смит. Написав стихотворение специально для фильма, она вызвала огромное удовлетворение у зрителей.
Пелешян должен был получить награду лично, но не смог поехать из-за проблем со здоровьем. Вместо мастера пришли получить ее директор Музея современного искусства в Париже Эрве Шандес и директор Андрей Уджика.
Мировая премьера фильма Артавазда Пелешяна «Природа» состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале (New York Film Festival-59). Фестивальная кампания и международные успехи фильма "Природа" продолжаются.
Фильм «Природа» был спродюсирован французским фондом «Fondation Cartier» и немецкой кинокомпанией «ZKM». «Природа» - первый фильм, сделанный через 27 лет после «Жизни» Артавазда Пелешяна в 1993 году, где король «Пространственного монтажа» вновь обратился к теме природы, используя музыку Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Тертеряна, Тиграна Амасяна.
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