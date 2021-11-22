ГСЧС Арцаха ведет переговоры в направлении возобновления работ по поиску тел военнослужащих
12:44, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Оперативные группы спецподразделения ГСЧС Арцаха не занимались поиском тел военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести на прошлой неделе.
Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило заявление МЧС Арцаха.
«Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ведет переговоры со всеми заинтересованными структурами о возобновлении работы», - говорится в сообщении.
В результате обмена телами, который начался через год после 44-дневной Арцахской войны в 2020 году и проводился в течение года, было обнаружено 1697 тел. Поиск приостановлен с 18 октября 2021 года.
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