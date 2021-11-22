Тигран Хачатрян встретился с постоянным представителем Программы развития ООН
12:02, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Тигран Хачатрян принял новоназначенного постоянного представителя ПРООН в Армении Натию Нацвлишвили.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство финансов РА, в котором уточняется, что, поздравив госпожу Нацвлишвили с назначением и пожелав плодотворной работы на этой должности, министр Хачатрян выразил готовность всегда поддерживать ее в выполнении ее важной миссии. Министр представил гостям пятилетнюю программу Правительства, программные цели и приоритеты.
Натия Нацвлишвили поблагодарила за прием и отметила, что внимательно следит и высоко оценивает реформы, проводимые правительством Армении, а также подчеркнула, что считает развитие и расширение двустороннего сотрудничества приоритетом.
Собеседники также обсудили возможности достижения целей устойчивого развития и новые направления сотрудничества.
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