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Тигран Хачатрян встретился с постоянным представителем Программы развития ООН

Тигран Хачатрян встретился с постоянным представителем Программы развития ООН
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Тигран Хачатрян принял новоназначенного постоянного представителя ПРООН в Армении Натию Нацвлишвили.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство финансов РА, в котором уточняется, что, поздравив госпожу Нацвлишвили с назначением и пожелав плодотворной работы на этой должности, министр Хачатрян выразил готовность всегда поддерживать ее в выполнении ее важной миссии. Министр представил гостям пятилетнюю программу Правительства, программные цели и приоритеты.

Натия Нацвлишвили поблагодарила за прием и отметила, что внимательно следит и высоко оценивает реформы, проводимые правительством Армении, а также подчеркнула, что считает развитие и расширение двустороннего сотрудничества приоритетом.

Собеседники также обсудили возможности достижения целей устойчивого развития и новые направления сотрудничества.
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