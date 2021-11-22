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Российские миротворцы продолжают круглосуточно следить за ситуацией в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают круглосуточно следить за ситуацией в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Миротворцы Российской Федерации продолжают круглосуточно следить за ситуацией в Нагорном Карабахе, контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило заявление Минобороны России.

«Бойцы наблюдательных пунктов круглосуточно осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасный проезд автомобилей через блокпосты. Все автомобили проверяются, чтобы предотвратить возможные провокации», - сказал Дмитрий Личкин, пресс-секретарь российских миротворческих сил.

Для наблюдения за текущей ситуацией на всех наблюдательных пунктах установлены современные купольные камеры видеонаблюдения.

Во время службы российские военнослужащие миротворческих сил одеты в форму «Ратник». Смотровые площадки оснащены современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного питания.
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