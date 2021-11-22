В Армении подтверждено 272 новых случая коронавируса, скончались 30 человек
11:11, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 22 ноября в Армении подтверждено 334 347 случаев заболевания коронавирусом, из которых 307 484 выздоровели и 7 308 скончались.
В настоящее время лечение от коронавируса проходят 18 150 пациентов.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
За прошедшие сутки проведено 4730 анализов, подтверждено 272 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 1873 гражданина, зарегистрировано 30 смертей.
Общее количество тестов составило 2 миллиона 311 тысяч 186.
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