Государство предлагает программы трудоустройства для участников войны
10:54, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Государство оказывает помощь бывшим военнослужащим, получившим травму в результате боевых действий и признанным инвалидами. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальных дел.
- Помощь в уплате подоходного налога, исчисляемого максимумом в 100 000 драмов РА ежеквартально в течение максимум одного года.
- Единовременная компенсация в размере не более 500,000 драмов РА в случае необходимости приспособления рабочего места.
Сотрудничество
- С Министерством высокотехнологичной промышленности - возможность более 100 бенефициаров, участвующих в военных операциях, пройти курс профессионального обучения языку программирования «JavaScript " (получение образования и владение определенным инструментарием) для дальнейшего поиска работы.
- С ЗАО «Софт Констракшн» - для организации профессионального обучения, стажировок, трудоустройства не менее 100 льготников, принимавших участие в боевых действиях в 2020 году. Бенефициарам выплачивается не менее 80 000 драмов в месяц для покрытия расходов до перехода к основной работе.
- С гюмрийским Центром информационных технологий - с целью профессионального обучения и переподготовки как минимум 100 участников Арцахской войны и их семей, повышения конкурентоспособности на рынке труда и обеспечения стабильной занятости.
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