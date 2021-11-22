Государство предлагает программы трудоустройства для участников войны

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Государство оказывает помощь бывшим военнослужащим, получившим травму в результате боевых действий и признанным инвалидами. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальных дел.



- Помощь в уплате подоходного налога, исчисляемого максимумом в 100 000 драмов РА ежеквартально в течение максимум одного года.

- Единовременная компенсация в размере не более 500,000 драмов РА в случае необходимости приспособления рабочего места.

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