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Полиция задержала 18 протестующих на разных улицах Еревана

Полиция задержала 18 протестующих на разных улицах Еревана

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Полиция подвергла приводу 18 участников акции по закрытию разных улиц Еревана.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА.

«Они находятся в отделении полиции за деяние, предусмотренное статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях РА (невыполнение законного требования сотрудника полиции)», - сказали в полиции.

Группы граждан перекрыли разные улицы Еревана. Участники акции намерены собраться у здания правительства в 14:00, требуя от Никола Пашиняна раскрыть, по их словам, лежащий на столе документ, касающийся разграничения и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

Один из протестующих, перекрывших улицу, лидер национально-христианской партии «Зартонк» Ара Зограбян, объявил, что дороги будут закрыты на 44 минуты. Он отметил, что это единственный способ привлечь внимание граждан к ситуации на границе. Один из участников акции объявил по громкой связи, что они начали освободительное движение, направленное на предотвращение подписания демаркационного документа, который они считают антиармянской программой, и что они собираются собраться на площади Республики в 17:00. Протестующий подчеркнул, что целью митинга является повышение осведомленности о ситуации в стране. Протестующие призвали граждан присоединиться к ним.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия предложила подготовительный этап демаркации, который приемлем для армянской стороны.


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