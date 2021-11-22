Полиция задержала 18 протестующих на разных улицах Еревана

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Полиция подвергла приводу 18 участников акции по закрытию разных улиц Еревана.



Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА.



«Они находятся в отделении полиции за деяние, предусмотренное статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях РА (невыполнение законного требования сотрудника полиции)», - сказали в полиции.



Группы граждан перекрыли разные улицы Еревана. Участники акции намерены собраться у здания правительства в 14:00, требуя от Никола Пашиняна раскрыть, по их словам, лежащий на столе документ, касающийся разграничения и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном.

Один из протестующих, перекрывших улицу, лидер национально-христианской партии «Зартонк» Ара Зограбян, объявил, что дороги будут закрыты на 44 минуты. Он отметил, что это единственный способ привлечь внимание граждан к ситуации на границе. Один из участников акции объявил по громкой связи, что они начали освободительное движение, направленное на предотвращение подписания демаркационного документа, который они считают антиармянской программой, и что они собираются собраться на площади Республики в 17:00. Протестующий подчеркнул, что целью митинга является повышение осведомленности о ситуации в стране. Протестующие призвали граждан присоединиться к ним.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия предложила подготовительный этап демаркации, который приемлем для армянской стороны.