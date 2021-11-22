У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в понедельник возле архипелага Фиджи. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 406 км к северо-западу от столицы Фиджи, города Сува, с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.