«Урарту» продолжает серию побед в баскетбольной лиге А
10:06, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В очередном матче сезона 2021/2022 Лиги А противостояли друг другу «Урарту» и FIMA, а также «Арцах» и «Гюмри».
Как сообщает «Арменпресс», "Урарту" одержал пятую победу подряд, имея преимущество 131-78 над клубом "Арцах".
В текущем сезоне «Урарту» по-прежнему непобедим.
Самым результативным игроком в игре стал Марк Лю-Хю из FIMA с 36 очками. Также он 7 раз овладел отскочившим от кольца мячом.
«Гюмри» отпраздновал третью победу, имея преимущество 107-103 над клубом «Арцах».
Самым результативным игроком в игре стал Джастин Саттон (Арцах) с 43 очками. Он также 15 раз овладел отскочившим от кольца мячом и сделал 7 результативных передач.
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