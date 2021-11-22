Мужская сборная Армении по шахматам заняла 7-е место в командном чемпионате Европы
10:01, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Словении завершился 23-й командный чемпионат Европы по шахматам. Как сообщает «Арменпресс», в последнем туре мужская сборная Армении проиграла Украине со счетом 1: 3, заняв с 12 очками 7-е место.
Сборная Украины с 14 очками завоевала титул чемпиона Европы. Столько же очков набрала Франция, которая в последнем туре обыграла Азербайджан, но с дополнительными показателями заняла второе место. Тройку лидеров замкнула команда Польши (13 очков).
Женская сборная Армении обыграла чехов со счетом 3:1 и заняла в последнем туре 11-е место с 10 очками.
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