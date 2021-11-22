"Новая книга" -37/21: Сирадегян, Митчелл, Талеб

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Информационное агентство «Арменпресс» представляет авторский проект "Новая книга". Каждый понедельник агентство представляет читателям книги, изданные армянскими издательствами. На страницах агентства читатели имеют возможность получить информацию о новых книгах, познакомиться с классическими произведениями, тенденциями развития современной литературы.



На этой неделе «Арменпресс» выделил три замечательные книги разных издательств, изданные в 2021 году и представленные публике под разными названиями.



Армянский писатель:



Вано Сирадегян, "Дверь"



Вано Сирадегян - один из самых читаемых и любимых прозаиков прошлого века. Его проза настолько же классическая, насколько и современная. рассказы о людях, их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» обобщает истории из всех предыдущих книг автора («Воскресенье», «Тяжелый свет», «Не считаться слишком большим», «Убери руку с боли», «Страна до востребования»), таким образом став обобщенным сборником его известных произведений художественной литературы. Авторская редакция.



Переводная литература:



Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром»



Действие романа происходит в Атланте, Клейтоне, штат Джорджия, в городе Атланта. Это эпоха гражданской войны и восстановления в США. Дочь богатой владелицы плантации Скарлетт О'Хара должна бороться с голодом и бедностью во время и после войны, сохранить землю, унаследованную от отца, и попытаться найти свое счастье. Это история Золушки с противоположным повествованием. Богатая и беззаботная красавица погружается в нищету и голод. Роман о непростом взрослении беззаботной девушки. Переводчик: Ануш Седракян. Книгу издал Newmag.



Документальная литература:



Насим Талеб, «Когда ставка - твоя собственная шкура»



Книга Насима Талеба «Когда ставка - твоя собственная шкура» рассказывает о симметрии жизни, о том, что отсутствие симметрии приводит к сбою системы. Вопрос о том, зачем нужны шрамы для мировоззрения, почему неудачи, не склонные к риску, вызывают больше сочувствия, чем неудачи, не склонные к риску, почему обручальное кольцо важнее обещания, чем вера без жертвы похоже на воровство, или отчего миром правят мотивированные меньшинства, а не большинство? Перевод с английского Леонида Зильфугаряна. Книгу издал «Антарес».



«Новую книгу» представила Роза Григорян.