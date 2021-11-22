CNN: после наезда автомобиля на толпу в США 28 человек доставили в больницу

По меньшей мере 28 человек доставлены с травмами разной степени тяжести в больницы города Уокешо (штат Висконсин) после наезда автомобиля на участников рождественского парада, унесшего жизни нескольких человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на представителей местных больниц.

Согласно их данным, три человека находятся в критическом состоянии, четверо - в тяжелом, шестеро - в состоянии средней тяжести. Ранее начальник полицейского управления города Дэн Томпсон заявил, что в результате инцидента погибли несколько человек, подчеркнув, что правоохранители пока не готовы раскрыть информацию о точном числе погибших. Изначально сообщалось, что в больницы доставлены 23 человека - 11 взрослых и 12 детей.

По данным полиции, в 16:39 (01:39 понедельника мск) красный внедорожник протаранил участников рождественского парада в Уокешо. Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточняется, идет ли речь о водителе автомобиля.