«Рома» выиграла. Мхитарян стал автором голевой передачи
08:43, 22 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В 13-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» на выезде встретилась с «Генуей».
Как сообщает «Арменпресс», столичный клуб получил преимущество со счетом 0:2. В составе «волков» выделился Феликс Афена-Гян, ставший автором дубля.
Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и стал автором голевой передачи.
После этого тура «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 22 очками.
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