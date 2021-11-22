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«Рома» выиграла. Мхитарян стал автором голевой передачи

«Рома» выиграла. Мхитарян стал автором голевой передачи
ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В 13-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» на выезде встретилась с «Генуей». 

Как сообщает «Арменпресс», столичный клуб получил преимущество со счетом 0:2. В составе «волков» выделился Феликс Афена-Гян, ставший автором дубля.

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и стал автором голевой передачи.

После этого тура «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 22 очками.
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